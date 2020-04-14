Около 7 тыс москвичей проходит лечение от коронавируса на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве лечение на дому проходит около семи тысяч пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве уже на протяжении трех недель действует регламент, по которому пациенты с легкой формой заболевания могут проходить лечение от коронавируса на дому. Сейчас под медицинским наблюдением находится семь тысяч таких пациентов", – заявила Ракова.
Она добавила, что за все время выздоровели уже около 500 человек, которые проходят лечение дома. Ракова при этом подчеркнула, что число случаев ухудшения самочувствия у таких пациентов минимально, однако если такое происходит, то пациент немедленно доставляется в больницу для дальнейшего лечения.
"На сегодняшний день было госпитализировано не более 4% пациентов. Такая статистика говорит об эффективности алгоритма и верности принятого нами решения", – пояснила вице-мэр.
Ракова пояснила, что решение оставлять лечить дома пациента принимают врачи скорой помощи. После принятия положительного решения все родные пациента подписывают соглашение о самоизоляции в течение всего периода лечения инфицированного.
Лечащимся на дому доступны дистанционные консультации. Используя аудио- или видеосвязь, медики анализируют состояние пациентов, выявляют симптомы ухудшения самочувствия и дают рекомендации.
В России за последние сутки в 51 регионе России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.
Согласно статистике, заболевание за последние сутки смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1 694 человека, причем 1 016 из них – в Москве. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.
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