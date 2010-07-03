Переменная облачность и небольшие осадки ожидаются в столичном регионе 14 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В воскресенье, 14 апреля, в столичном регионе ожидаются небольшие осадки и переменная облачность. Максимальная температура воздуха в мегаполисе составит от 5 до 7 градусов тепла, по области – от плюс 4 до плюс 9 градусов, говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона, но в то же время свое влияние на погоду будет оказывать малоподвижный атмосферный фронт, находящийся в центральном черноземье. При переменной облачности ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя", – говорится в сообщении.

Ветер подует северо-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12–14 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба.

На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 18 градусов. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что прохладная середина месяца соответствует климатической норме, однако, 18−21 апреля можно ждать ощутимого повышения температуры.

По прогнозам, если днем в понедельник и вторник ожидается от +9 до +12 градусов, то во второй половине недели потеплеет до плюс 15−18 градусов. Как отметил синоптик, очень теплые дни в начале апреля по температуре приблизились к показателям конца апреля или даже начала мая.