В России за сутки госпитализировали 2 712 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России за сутки госпитализировали 2 712 человек с коронавирусом, что на 15% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Снижение числа госпитализаций произошло в 50 регионах России. При этом увеличение зафиксировано в 27 субъектах. В восьми регионах ситуация не изменилась.
Всего за минувшие 24 часа было выявлено 41 055 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего пришлось на Свердловскую область – 2 132, Башкирию – 1 702, Санкт-Петербург – 1 547, Иркутскую область – 1 470. При этом в Москве выявили 957 новых случаев.
От последствий COVID-19 за сутки скончались 533 пациента, выздоровели 105 243 человека. С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 17 376 241.
Ранее врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что после коронавируса могут развиваться заболевания, которые не поддаются лечению в будущем. По ее словам, у 15% пациентов развивается сахарный диабет первого и второго типа.
Также частыми заболеваниями стали фиброз легких и тиреоидит – воспалительное поражение щитовидной железы. Последнее может переходить в хроническую форму. Мескина отметила, что коронавирус часто приводит к воспалению мышц сердца, инфарктам, инсультам и кардиосклерозу.
Инфекционист предупредил о новой вспышке заболеваемости COVID-19
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