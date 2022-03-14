В России за сутки госпитализировали 2 712 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за сутки госпитализировали 2 712 человек с коронавирусом, что на 15% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Снижение числа госпитализаций произошло в 50 регионах России. При этом увеличение зафиксировано в 27 субъектах. В восьми регионах ситуация не изменилась.

Всего за минувшие 24 часа было выявлено 41 055 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего пришлось на Свердловскую область – 2 132, Башкирию – 1 702, Санкт-Петербург – 1 547, Иркутскую область – 1 470. При этом в Москве выявили 957 новых случаев.

От последствий COVID-19 за сутки скончались 533 пациента, выздоровели 105 243 человека. С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 17 376 241.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что после коронавируса могут развиваться заболевания, которые не поддаются лечению в будущем. По ее словам, у 15% пациентов развивается сахарный диабет первого и второго типа.

Также частыми заболеваниями стали фиброз легких и тиреоидит – воспалительное поражение щитовидной железы. Последнее может переходить в хроническую форму. Мескина отметила, что коронавирус часто приводит к воспалению мышц сердца, инфарктам, инсультам и кардиосклерозу.

