Понедельник в центре Европейской России будет по-апрельски теплым – Вильфанд

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал апрельскую погоду жителям центра Европейской России в понедельник, 14 марта.
"В первый день недели погода ласковая, теплая, апрельская. Она будет опережать климатический график как минимум на две недели. Погода будет соответствовать показателям первого апреля, это не шутка", – сказал он в беседе с РИА Новости.
Согласно прогнозам синоптика, дневная температура воздуха будет держаться около +3...+4 градусов. При этом не ожидается осадков, атмосферное давление будет превышать норму. Однако во вторник, 15 марта, придет похолодание из-за влияния антициклона.
Ранее Роман Вильфанд предупредил об экстремально высоком атмосферном давлении в конце недели. По его словам, из-за этого таяние снега будет идти медленно. К концу следующей недели высота сугробов уменьшится на 2–3 сантиметра.
Кроме того, по словам метеоролога, повышенное атмосферное давление обеспечит в столице малооблачную солнечную погоду.
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