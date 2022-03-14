Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Никита Симонов/Москва24

В понедельник, 14 марта, москвичей ожидает облачная с прояснениями погода и до 5 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов тепла, по области – от 0 до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный – 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 50%. В столичном мегаполисе сохранится повышенный фон атмосферного давления, кислородный режим благоприятный.

Ранее сообщалось, что в Москве с понедельника, 14 марта, начнет расти атмосферное давление. Рекордных 769 миллиметров ртутного столба оно достигнет в четверг, 17 марта.