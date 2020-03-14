Более 95 тыс исследований на коронавирус провели в лабораториях Роспотребнадзора

20:26
Фото: ТАСС/Александр Погожев
В лабораториях Роспотребнадзора провели более 95 тысяч исследований на коронавирус по состоянию на 13 марта 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"Научными организациями Роспотребнадзора менее чем за семь дней с момента появления информации о структуре генов нового коронавируса разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека", – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Одним из преимуществ метода является высокая чувствительность – с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. Второе – для диагностики достаточно взять мазок из носоглотки, а третье – результат анализа готов через несколько часов.
С понедельника, 16 марта, вводится свободное посещение школ, действовать оно будет до особого распоряжения. Решать, продолжает ребенок ходить в учебное заведение или остается дома, будут родители. В школе постараются обеспечить обучение дистанционно. Обычные занятия в школах будут продолжаться, уточнил Собянин.
По приказу Сергея Собянина Москва находится в режиме повышенной готовности. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу COVID-19, отправляют на двухнедельный карантин.
Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.
Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.
Читайте также
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: