Более 95 тыс исследований на коронавирус провели в лабораториях Роспотребнадзора

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В лабораториях Роспотребнадзора провели более 95 тысяч исследований на коронавирус по состоянию на 13 марта 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Научными организациями Роспотребнадзора менее чем за семь дней с момента появления информации о структуре генов нового коронавируса разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Одним из преимуществ метода является высокая чувствительность – с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. Второе – для диагностики достаточно взять мазок из носоглотки, а третье – результат анализа готов через несколько часов.

С понедельника, 16 марта, вводится свободное посещение школ, действовать оно будет до особого распоряжения. Решать, продолжает ребенок ходить в учебное заведение или остается дома, будут родители. В школе постараются обеспечить обучение дистанционно. Обычные занятия в школах будут продолжаться, уточнил Собянин.

По приказу Сергея Собянина Москва находится в режиме повышенной готовности. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу COVID-19, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.

Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.