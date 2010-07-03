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16:08

Венедиктов переизбран главным редактором "Эха Москвы"

общество

16:08

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Алексей Венедиктов победил на выборах главного редактора "Эха Москвы". За него проголосовало большинство сотрудников радиостанции, сообщается на сайте "Эха Москвы".

Венедиктова поддержали 79 из 108 голосовавших. Его соперник Алексей Голубев набрал 22 голоса. Если кандидатуру Венедиктова одобрит совет директоров, он будет руководить редакцией еще пять лет.

Согласно уставу радиостанции, голосование признается состоявшимся, если один из кандидатов получил более 50% голосов. Только в этом случае победителя представляют на утверждение совета директоров. Если же перевес не удается получить ни одному из претендентов, решение принимает сам совет директоров.

Алексей Венедиктов занял пост главного редактора "Эха Москвы" в 1998 году. До июля 2018 года он также входил в совет директоров, однако решил покинуть его из-за "несогласия с финансовой политикой" руководства.

общество

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