МВД разрабатывает удостоверение личности для людей без гражданства

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МВД разработало законопроект, по которому лица без гражданства смогут получить новые удостоверяющие личность документы на территории РФ.

"В высшей степени готовности находится наш проект, который в принципе вводит новый документ для лиц без гражданства, это удостоверение личности, которое дает право на временное нахождение на территории РФ и дает шанс легализоваться", – цитирует ТАСС замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Александра Аксенова.

Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование. Обладателям временных документов будет проще получить гражданство России. Для этого не придется выполнять необходимые требования – проживать на территории страны пять лет, иметь законный источник доходов, владеть русским языком, иметь разрешение на временное проживание.

По экспертным оценкам, на территории РФ несколько десятков тысяч человек являются апатридами – это люди, у которых нет гражданства ни одной из стран. Зачастую это бывшие граждане СССР, по разным причинам не сумевшие стать россиянами. Планируется, что законопроект примут уже в середине лета.

В декабре 2018 года Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который наделяет президента России правом определять, кто из иностранцев и лиц без гражданства может в упрощенном порядке получить гражданство РФ.