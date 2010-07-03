Парки "Россия – Моя история" дополнились материалами о Крымской весне

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Экспозиции 19 исторических парков "Россия – Моя история" дополнились интерактивами и мультимедийными приложениями о Крымской весне. Также в них теперь содержатся сведения об истории полуострова от античности до наших дней.

Проект открыт в честь воссоединения Крыма с Россией. Эти материалы стали частью блока федерального контента экспозиций исторических парков в залах "Россия – Моя история. 1945-2017".

В экспозицию включены анимационные стенды, интерактивные приложения и сенсорные панели. В материалах отражена история присоединения Крыма к России в эпоху правления Екатерины II, перипетии Крымской войны и другие вехи истории полуострова.

Особое место в экспозициях занимают разделы "Всесоюзная здравница", "Защищая крымские рубежи" и "Крымская весна". В них подчеркивается стратегическая важность черноморских рубежей России и их роль в жизни россиян, знакомых с курортами Крыма.

В 19 исторических парках пройдут мероприятия в честь пятилетия возвращения Крыма в состав России. Это будут тематические экскурсии, лекции на темы из истории полуострова, кинопоказы и выставки. Они помогут узнать о политической, социальной, военной и культурной истории Крыма. Подробности о мероприятии опубликованы на сайте myhistorypark.ru.