Цеповяза вернули в колонию из СИЗО

Фото: РИА Новости/Татьяна Кузнецова

Члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза отправили в колонию из хабаровского СИЗО. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя краевой Общественной наблюдательной комиссии Викторию Макарчук.

Куда именно перевели арестанта, не уточняется. Макарчук пояснила, что это произошло 8 марта. "Он содержался абсолютно на равных условиях со всеми. Никаких излишеств ни в быту, ни в пище у него не было", – добавила представитель ОНК.

Внимание общественности Цеповяз, отбывающий наказание за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, привлек осенью прошлого года. В Сети появились фотографии, где он жарит шашлыки, ест крабов и икру в исправительной колонии в Амурской области.

Тогда во ФСИН заявили, что снимки были сделаны в 2015 году. Вскоре всплыла запись из комнаты отдыха колонии. На ней Цеповяз и другие осужденные запечатлены в комнате с угловым белым диваном, телевизором и кофейным столиком.

В итоге сотрудники колонии стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Расследованием занимается центральный аппарат СК.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что каждый месяц Цеповяз получал деликатесы на сумму до 60 тысяч рублей. Сам осужденный настаивает, что не пользуется никакими привилегиями, а фотографии являются подделкой.

