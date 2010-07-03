Плюсовая температура ожидается в столице в четверг

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков и до 3 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 14 марта.

Как сообщает портал "Метеоновости", столичный регион будет находиться на периферии малоподвижного антициклона.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха –около 60 процентов.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что снежный покров в городе сойдет не раньше 20–25 марта.