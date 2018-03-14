14 марта 2018, 09:18Общество
Крупнейший в Японии клад обнаружен при раскопках в префектуре Сайтама
Фото: ТАСС/Александр Овчинников
В Японии обнаружили крупнейший денежный клад. Монеты нашли на раскопках времен средневековой Эпохи воюющих царств (вторая половина XV – XVI века) в городе Хасуда префектуры Сайтама, сообщает РИА Новости.
В глиняном кувшине высотой 70 сантиметров находились 260 тысяч медных монет. При захоронении они, вероятно, были связаны веревкой, пропущенной через дырку в середине каждой монеты.
По мнению археологов, захоронение было сделано после XV века в целях сберечь имущество. Сейчас клад можно увидеть в хранилище культурных ценностей префектуры в городе Кумагая.