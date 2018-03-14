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14 марта 2018, 09:18

Общество

Крупнейший в Японии клад обнаружен при раскопках в префектуре Сайтама

Фото: ТАСС/Александр Овчинников

В Японии обнаружили крупнейший денежный клад. Монеты нашли на раскопках времен средневековой Эпохи воюющих царств (вторая половина XV – XVI века) в городе Хасуда префектуры Сайтама, сообщает РИА Новости.

В глиняном кувшине высотой 70 сантиметров находились 260 тысяч медных монет. При захоронении они, вероятно, были связаны веревкой, пропущенной через дырку в середине каждой монеты.

По мнению археологов, захоронение было сделано после XV века в целях сберечь имущество. Сейчас клад можно увидеть в хранилище культурных ценностей префектуры в городе Кумагая.

общество за рубежом
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