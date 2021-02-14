Еще 2 089 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за прошедшие сутки выявили 1 559 случаев коронавируса, при этом были госпитализированы 685 человек. Вылечились от коронавируса в столице еще 2 089 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 869 869", – рассказали в Оперштабе.

Там также добавили, что за сутки в Москве скончались 58 пациентов с COVID-19, у которого был подтвержден диагноз "пневмония".

Ранее заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что столичные власти будут и далее постепенно снимать ограничения по коронавирусу, в ближайшие месяцы Москва вернется к обычной жизни.

По его словам, те небольшие ограничения в виде масочного режима, социального дистанцирования, которые действуют в городе, также положительно влияют на снижение количества заболевающих коронавирусной инфекцией.

