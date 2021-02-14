В России выявили 14 185 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 14 185 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 587 случаев, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировали 1 559 случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 099, в Московской области – 828, в Нижегородской области – 434, в Воронежской области – 354, в Ростовской области – 339, в Самарской области – 299, в Свердловской области – 268.

Всего в России зарегистрировано 4 071 883 случая коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Республике Тыва – 0,03%, в Еврейской автономной области – 0,09%, в Магаданской области, Чеченской республике и Республике Хакасия – 0,1%, В Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Амурской области, Республике Алтай, Республике Ингушетия, Республике Саха (Якутия), Республике Адыгея, Томской области – 0,2%

За последние сутки умерли 430 пациентов с коронавирусом, за весь период скончались 80 126 человек. За сутки выздоровели 15 194 человека, за весь период – 3 593 101.

Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться новой волны пандемии, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в свою очередь, выразил мнение, что новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. По его словам, избежать новой волны коронавируса удастся, если будут привиты порядка 70% всего населения страны.

