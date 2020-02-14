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Общество

14 февраля, 20:15

Интерес россиян ко Дню святого Валентина снизился

общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семейный психолог Наталья Панфилова объяснила снижение интереса ко Дню всех влюбленных ухудшением финансовой ситуации жителей России. Об этом сообщает ИА "НСН".

По мнению эксперта, россияне все чаще обращают внимание на то, что праздник не является отечественным по происхождению. Кроме того, граждане предпочитают получше подготовиться к 23 Февраля и 8 Марта.

"Все причины имеют место. Праздник, действительно, не совсем наш. Потом, это не выходной день. Доходы сейчас снижаются, для всех это очевидно", – заявила Панфилова.

Как ранее сообщалось, День святого Валентина не готовы отмечать более половины россиян. При этом всего 4 процента опрошенных готовы потратить на подарок больше 5 тысяч рублей.

Ранее в департаменте экономической политики и развития Москвы заявили, что романтическая встреча в столице на День всех влюбленных обойдется в среднем в 230 долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Upgraded Points.

Сколько стоят подарки на День влюбленных

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