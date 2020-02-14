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Роскачество порекомендовало вина для ужина в День влюбленных

Роскачество дало рекомендации к романтическому ужину
общество

Фото: depositphotos/kosmos111

Роскачество дало рекомендации по выбору вина для романтического ужина в День всех влюбленных.

Специалисты считают, что для первого свидания подойдут игристые вина в сочетании с сыром, багетом, фруктами и орехами. Подавать вина рекомендуется охлажденными в ведерке со льдом.

Для спокойного отдыха после рабочего дня в ведомстве посоветовали выбрать выдержанное сухое красное вино. Оно подойдет к утке, мясу на гриле и более сложным мясным блюдам.

Специалисты отмечают, что красные вина рекомендуется охладить до 12–14 градусов Цельсия, а непосредственно перед подачей перелить напиток в специальный графин с широким горлом.

К мясу также отлично подойдет белое вино, которое рекомендуется открыть за 15–20 минут до подачи, чтобы дать вину "подышать" и раскрыться, добавляют в Роскачестве.

"Но, если вы решили заказать пиццу или суши, подойдут розовые тихие и игристые вина, легкие белые – тоже идеально", – заключают эксперты.

В День святого Валентина москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана, установленного на здании "Цифрового делового пространства" (ЦДП) на Покровке.

Столичные библиотеки и культурные центры также подготовили специальную программу. Всего запланировано около 60 мероприятий. Они пройдут с 12 по 15 февраля. Москвичей ждут концерты, мастер-классы по парным танцам, спектакли, лекции и многое другое.

Музеи и парки Москвы подготовили романтическую программу в честь Дня святого Валентина

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