СК проверит законность отказа москвичке в оформлении опеки

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил разобраться в законности отказа жительнице Москвы в оформлении опеки.

Как сообщила пресс-служба ведомства, она пыталась оформить попечительство над четырьмя несовершеннолетними внуками, мать которых ограничена в родительских правах из-за употребления наркотиков.

Отмечается, что родная бабушка пытается оформить опеку, однако из-за отсутствия необходимых условий у нее возникает множество сложностей, а дети уже более четырех месяцев находятся в детдоме.

Ранее Бастрыкин поручил проверить данные об избиении матерью 15-летней дочери в подмосковной Балашихе. Школьница находится в реабилитационном центре. Инициирован судебный процесс о лишении матери родительских прав.