Сильный ветер надвигается на столицу

В пятницу, 15 февраля, в столичном регионе ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
В ведомстве призвали не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями и около недостроенных зданий.
Не следует подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.
Ранее Гидрометцентр продлил в столице на пятницу желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью местами пройдет небольшой снег, юго-западный ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Днем потеплеет до +2 градусов.
Прошедший накануне снегопад стал самым сильным за зиму. За 16 часов на город выпало рекордное количество осадков – на ВДНХ суточная сумма составила 14 миллиметров.
Средний прирост свежевыпавшего снега по городу составил 12 сантиметров.
Особое внимание в столице уделяют расчистке крыш от снега и наледи
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