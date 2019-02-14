Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:37

Главная / Новости /

Сильный ветер надвигается на столицу

Москвичей напугали сильным ветром

общество погода

14:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 15 февраля, в столичном регионе ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В ведомстве призвали не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями и около недостроенных зданий.

Не следует подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.

Ранее Гидрометцентр продлил в столице на пятницу желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью местами пройдет небольшой снег, юго-западный ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Днем потеплеет до +2 градусов.

Прошедший накануне снегопад стал самым сильным за зиму. За 16 часов на город выпало рекордное количество осадков – на ВДНХ суточная сумма составила 14 миллиметров.

Средний прирост свежевыпавшего снега по городу составил 12 сантиметров.

Особое внимание в столице уделяют расчистке крыш от снега и наледи

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика