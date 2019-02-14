Сильный ветер надвигается на столицу

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 15 февраля, в столичном регионе ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В ведомстве призвали не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями и около недостроенных зданий.

Не следует подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.

Ранее Гидрометцентр продлил в столице на пятницу желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью местами пройдет небольшой снег, юго-западный ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Днем потеплеет до +2 градусов.

Прошедший накануне снегопад стал самым сильным за зиму. За 16 часов на город выпало рекордное количество осадков – на ВДНХ суточная сумма составила 14 миллиметров.

Средний прирост свежевыпавшего снега по городу составил 12 сантиметров.