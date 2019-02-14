Спортивный праздник "Московского долголетия" пройдет 15 февраля в ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники проекта "Московское долголетие" из 12 районов Юго-Западного округа столицы примут участие в спортивном празднике, который пройдет 15 февраля во Дворце игровых видов спорта "Содружество", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Олимпиада "Московского долголетия" в ЮЗАО" начнется с разминки, после которой планируется установить рекорд ЮЗАО по пилатесу. Элементы пилатеса одновременно покажут более 200 человек.

Участники посоревнуются в настольном теннисе, дартсе, бадминтоне и шашках. Кроме того, запланирован мастер-класс по мини-бильярду.

В "Эстафете здоровья" поучаствуют команды от каждого района.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о реализации проекта "Московское долголетие" на постоянной основе с 1 января 2019 года. Мэр Москвы отметил, что проект ждет несколько нововведений. Несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, участвовать по-прежнему смогут женщины 55 лет и мужчины 60 лет.

Проект "Московское долголетие" стартовал в марте 2018 года. Он помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье и получить новые знания. В каждом районе столицы действуют бесплатные спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы. Желающие присоединиться к программе могут прийти любой центр социального обслуживания с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича.