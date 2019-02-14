Россиян поздравили с Днем святого Трифона

Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов поздравил граждан РФ с Днем святого Трифона во время заседания Госдумы, передает Агентство "Москва".
Парламентарий выразил сожаление, что день из народного календаря славян, который касается "каждого второго, если не первого, селянина", оказался забыт. Нилов считает, что праздник стоит активнее освещать в СМИ.
"Поздравляю всех, кто имеет отношение к рыбалке, охоте, животноводству", – сказал он.
Полупраздник Трифонов день приходится на 14 февраля. У южных и восточных славян он связан с приближением весны. У русских же Трифон был покровителем охотников на пернатую дичь.
В четверг в Москве пройдут мероприятия, посвященные Дню всех влюбленных. В России этот праздник носит светский характер и отмечается с начала 1990-х годов. 14 февраля горожанам предложат поучаствовать в конкурсе поцелуев и приготовить шоколадные сердца.
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