Жители Соледара смогут получать пенсии РФ уже через месяц после заявления

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Жители города Соледар в ДНР смогут начать получать российские пенсии в течение месяца после подачи соответствующего заявления. Об этом сообщил глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

"[Если] вы сдали документы, то в течение месяца вам уже приходит выплата. <...> По документам – начинайте сейчас. Обычно это недолго, есть процедура", – цитирует его ТАСС.

Шатов добавил, что в ближайшее время населенный пункт должны зачистить от остатков ВСУ, после чего туда смогут попасть соцслужбы.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, Соледар был освобожден российскими военными вечером 12 января. В ведомстве отмечали, что взятие города позволит пресечь снабжение украинских войск в Артемовске и ускорить взятие оставшихся подразделений противника "в котел".



Взятие Соледара имеет важное значение – Минобороны РФ

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