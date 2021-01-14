Депутат Мосгордумы Орлов: более тысячи наказов избирателей удалось исполнить в 2020 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Руководитель фракции "Единая Россия" в МГД Степан Орлов заявил, что удалось решить свыше одной тысячи наказов избирателей в сотрудничестве с правительством столицы в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Одной из ключевых задач в работе фракции в уходящем году – как и всегда – стало своевременное и качественное исполнение наказов избирателей. В 2020 году более трех тысяч наказов разного уровня (районного, окружного, городского) попали на постоянный депутатский контроль, около трети из них – то есть более тысячи – решены в тесном сотрудничестве с правительством Москвы", – рассказал парламентарий. По словам Орлова, в прошлом году на рассмотрение в столичный парламент внесли 31 законопроект.

Депутат Мосгордумы отметил, что наиболее значимой законодательной инициативой стал принятый закон о "детях войны". Он закрепляет данную возрастную категорию и полагающиеся ей льготы.

Помимо того, важным проектом, принятым по инициативе фракции, Орлов назвал запрет на магазины с алкоголем, которые имитировали кафе. Речь идет о заведениях в многоквартирных домах.

"В уходящем году было принято несколько инициативных законов, посвященных наиболее актуальным проблемам, нуждающимся в регламентации", – уточнил депутат. Также фракцией был внесен вклад в проработку изменений в Трудовой кодекс России по защите прав граждан в условиях дистанционной работы.

Степан Орлов сказал, что летом депутаты Мосгордумы от "Единой России" совместно с депутатским объединением "Моя Москва" выступили с инициативой о дополнительной экономической поддержке столичных учреждений культуры.

По словам руководителя фракции, напряженной стала работа над бюджетом 2021 года. Документ разрабатывали и принимали с учетом пандемии коронавируса. В частности, внесены поправки по выделению 500 миллионов рублей на детский отдых и 1 миллиарда 200 тысяч рублей на поддержку безработных.

"На 5 миллиардов рублей было увеличено финансирование капремонта поликлиник, на 2,5 миллиарда – ремонта и переоборудования музыкальных и художественных школ, на 1,2 миллиарда возросли расходы по высокотехнологичной медицинской помощи", – заметил депутат.

Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко заявил, что введение пятого пакета мер поддержки столичного бизнеса поможет предпринимателям вернуться в нормальный режим.