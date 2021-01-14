Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России могут ужесточить контроль за арендой жилья. Соответствующий законопроект готовит Минстрой, сообщает газета "Известия".
До конца года он будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Проект закона создаст условия для формирования рынка частного наемного жилья.
По словам специалистов, подавляюща часть сегмента сегодня находится в тени. Лишь малая часть арендодателей платит налоги со сдачи жилья. С новым законом отрасль станет более прозрачной, а также права арендодателей и арендаторов будут защищены.
"Для защиты прав потребителя в законопроект могут включить типовой договор найма, создание реестра наймодателей и агрегатора, который будет отвечать перед собственниками за своевременную оплату и проверку нанимателя", – рассказала председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.
Предлагается создать информационную систему, которая будет учитывать договоры найма жилья. Эти данные будут доступны налоговым органам. По мнению экспертов, данная мера может привести и к подорожанию съемного жилья.
В октябре сообщалось, что спрос на посуточную аренду квартир в Москве упал из-за пандемии коронавируса.
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