Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России могут ужесточить контроль за арендой жилья. Соответствующий законопроект готовит Минстрой, сообщает газета "Известия".

До конца года он будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Проект закона создаст условия для формирования рынка частного наемного жилья.

По словам специалистов, подавляюща часть сегмента сегодня находится в тени. Лишь малая часть арендодателей платит налоги со сдачи жилья. С новым законом отрасль станет более прозрачной, а также права арендодателей и арендаторов будут защищены.

"Для защиты прав потребителя в законопроект могут включить типовой договор найма, создание реестра наймодателей и агрегатора, который будет отвечать перед собственниками за своевременную оплату и проверку нанимателя", – рассказала председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

Предлагается создать информационную систему, которая будет учитывать договоры найма жилья. Эти данные будут доступны налоговым органам. По мнению экспертов, данная мера может привести и к подорожанию съемного жилья.

В октябре сообщалось, что спрос на посуточную аренду квартир в Москве упал из-за пандемии коронавируса.