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Москва 24

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Общество

01:49

Россияне встречают старый Новый год

общество праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители России отмечают праздник старого Нового года.

Старый Новый год – праздник, отмечаемый 14 января в странах, где Рождество встречают по юлианскому календарю 25 декабря (7 января).

До начала XX века в России жили по юлианскому календарю. Страна отставала на две недели от Европы, которая ведет летоисчисление по григорианскому календарю.

В 1918 году большевистское правительство поменяло календарь. При этом православная церковь продолжила жить по юлианскому календарю. По этой причине до 1918 года Рождество отмечалось 25 декабря, а теперь – 7 января.

"Новый год естественно шел за Рождеством, а не предшествовал ему, как это происходит сегодня. Если старый Новый год напомнит кому-то о существовании исконного и более адекватного юлианского календаря, то в этом ничего плохого не будет", – рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Рождество по календарной традиции должно предшествовать Новому году. Кроме того, в православной церкви на григорианский Новый год приходится рождественский пост, в который запрещены обильные застолья и увеселения.

Ранее православные христиане встретили Рождество. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел праздничную литургию в храме Христа Спасителя.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин поздравлял жителей столицы с Рождеством. Градоначальник отметил, что в нынешнем году из-за пандемии коронавируса потребовалось отказаться от массовых мероприятий и гуляний.

Москва встретила Рождество

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