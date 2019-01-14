Крещенские купания в Москве могут продлить

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Время работы купелей и прорубей, организованных для крещенских купаний, могут продлить. По словам главного государственного инспектора по маломерным судам по столице Владимира Волкова, желающих осуществить обряд слишком много, передает Агентство "Москва".

Он напомнил, что столичные власти планируют обеспечивать купания с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Однако, помня об опыте прежних лет, руководители, отвечающие за организацию на местах, могут продлить время крещенских купаний.

Годом ранее в отдельных районах Москвы время купания продлили вплоть до 23:00 19 января. Такое решение, в частности, приняли в ЦАО, СЗАО и ТиНАО.

Волков добавил, что сведения о разрешенных местах купания и режиме их работы разместят на сайтах префектур округов после заключений Роспотребнадзора.

Специально для желающих нырнуть в ледяную воду в Москве организуют 14 купелей и 71 майну. Кроме того, на всех точках моржам предложат чай и горячее питание.

Перед нырянием в прорубь специалисты советуют размяться и перекусить. А вот про алкоголь лучше на некоторое время забыть.

За безопасностью участников купаний будут следить не только сотрудники МЧС и врачи, но дроны. Аппараты помогут спасателям контролировать территорию в Серебряном бору.