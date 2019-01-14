В МЧС уточнили сроки согласования мест для крещенский купаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Точное количество мест, оборудованных для крещенских купаний в Москве, станет известно после проверки качества воды Роспотребнадзором, сообщил замглавы территориального органа – главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.

"После того, как будут известны результаты, мы сможем говорить об организованных местах крещенских купаний, поэтому сейчас мы воздержимся от количества и адресной привязки", – цитирует Волкова Агенство "Москва".

Инспектор уточнил, что результаты проверки будут готовы к концу дня 16 января.

Ранее в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы сообщили, что москвичи и гости города смогут окунуться в 14 купелей и 71 майну во время Крещения в ночь с 18 на 19 января.

Ожидается, что в традиционных купаниях примут участие порядка 160 тысяч человек.