Москвичей предупредили об аномальном потеплении с понедельника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аномальное потепление прогнозируется в Москве с понедельника, 13 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
По данным метеоролога, в первый день недели температурный фон окажется выше нормального на 1–2 градуса. При этом к концу недели аномалия составит 6 градусов.
В частности, в понедельник и вторник в дневные часы температура будет варьироваться от 1 до 3 градусов тепла. В среду потеплеет до 0, а в четверг ожидается оттепель.
"В четверг – переход через 0 градусов. Будет от -2 до +2 градусов. Погода будет теплой", – пообещал Вильфанд.
В пятницу в городе прогнозируется от -2 до +3 градусов. При этом в субботу температура воздуха в Москве составит от -4 до +1 градуса.
Ранее в столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение будет действовать до 23:00 вторника, 14 декабря.
До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на новой неделе в столице прогнозируется снежная и теплая погода. Кроме того, в столичном регионе будет понижаться давление, а также увеличиваться облачность.
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