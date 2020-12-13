В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки скончались 75 пациентов с COVID-19, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.

В Оперштабе предупредили, что при симптомах ОРВИ необходимо вызвать домой врача, отказавшись от самолечения.

По его данным, в России за последние сутки выявили 28 080 новых случаев коронавируса. В 5 494 (19,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировали 2 653 928 случаев коронавирусной инфекции.