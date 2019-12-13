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Город

17:26

В Москве наградят победителей конкурса в сфере социальной рекламы

общество город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице наградят победителей конкурса "Твой взгляд" в сфере социальной рекламы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Конкурс проводился с 27 сентября по 27 ноября среди студентов художественных вузов, школ и факультетов дизайна и рекламы. Участники должны были представить свои идеи для социальной рекламы по двум предложенным темам: "трудоустройство молодежи" и "спорт для всех". Кроме того, конкурсанты могли выбрать свободную тему.

Всего на конкурс поступило более ста работ от 80 заявителей. Большая часть работ были посвящены темам экологии, безопасности на дорогах, заботе о здоровье и социальному благополучию.

Победители конкурса получат денежное вознаграждение, а их работы разместят на Центральном телеграфе, медиафасаде на Новом Арбате и городских билбордах. Церемония награждения пройдет 16 декабря.

Ранее столичных изобретателей пригласили принять участие в премии мэра столицы "Новатор Москвы". Подать заявку могут как индивидуальные специалисты, так и коллективы до пяти человек.

Конкурс пройдет по трем номинациям: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, участники будут претендовать на 15 премий и столько же поощрительных призов.

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