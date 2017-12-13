Шесть новых исполнителей включат в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году

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Исполнительница Нина Симоне, а также рок-группы Bon Jovi, Cars, Dire Straits и Moody Blues будут включены в 2018 году в Зал славы рок-н-ролла в категорию исполнителей.
Певицу Розетту Тарп внесут в категорию артистов, оказавших влияние на ранних этапах развития этого жанра, сообщает ТАСС.
Торжественная церемония состоится 14 апреля в городе Кливленд (штат Огайо, США).
В Зал славы рок-н-рола музыканты могут попасть через 25 лет после выпуска первой записи. Список претендентов составляется специальным комитетом, затем проводится голосование.
В октябре были названы претенденты. Среди них фигурировали Radiohead, Depeche Mode, Rage Against The Machine,Кейт Буш и рэпер LL Cool J.
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