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Общество

13 декабря, 21:09

Шесть новых исполнителей включат в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году

общество музыка

Фото: AP/BJ

Исполнительница Нина Симоне, а также рок-группы Bon Jovi, Cars, Dire Straits и Moody Blues будут включены в 2018 году в Зал славы рок-н-ролла в категорию исполнителей.

Певицу Розетту Тарп внесут в категорию артистов, оказавших влияние на ранних этапах развития этого жанра, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония состоится 14 апреля в городе Кливленд (штат Огайо, США).

В Зал славы рок-н-рола музыканты могут попасть через 25 лет после выпуска первой записи. Список претендентов составляется специальным комитетом, затем проводится голосование.

В октябре были названы претенденты. Среди них фигурировали Radiohead, Depeche Mode, Rage Against The Machine,Кейт Буш и рэпер LL Cool J.

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