Путин исполнил музыкальную мечту школьницы

Фото: официальный сайт главы Удмуртской Республики и правительства Удмуртской Республики

Президент Владимир Путин подарил школьнице из Удмуртии электрическое пианино. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Полина Кривей из деревни Мещеряки Завьяловского района учится в музыкальной школе в Ижевске. Она занимается музыкой с пяти лет и много раз становилась призером фестивалей и конкурсов разных уровней.

Этим летом школьница написала Путину письмо, в котором рассказала о своих достижения, и попросила помочь в покупке инструмента. На вручении подарка присутствовал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

"Пианино поможет тебе в совершенствовании навыков и участии новых творческих конкурсах. Подарок символичный, ведь мы живем на родине великого композитора Петра Ильича Чайковского", – сказал он.