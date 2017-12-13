Путин исполнил музыкальную мечту школьницы

Фото: официальный сайт главы Удмуртской Республики и правительства Удмуртской Республики
Президент Владимир Путин подарил школьнице из Удмуртии электрическое пианино. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Полина Кривей из деревни Мещеряки Завьяловского района учится в музыкальной школе в Ижевске. Она занимается музыкой с пяти лет и много раз становилась призером фестивалей и конкурсов разных уровней.
Этим летом школьница написала Путину письмо, в котором рассказала о своих достижения, и попросила помочь в покупке инструмента. На вручении подарка присутствовал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.
"Пианино поможет тебе в совершенствовании навыков и участии новых творческих конкурсах. Подарок символичный, ведь мы живем на родине великого композитора Петра Ильича Чайковского", – сказал он.
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