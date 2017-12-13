Россияне смогут переписываться на портале госуслуг в 2018 году

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На портале госуслуг в 2018 году появится онлайн-сервис обмена сообщениями с государственными ведомствами и другими пользователями. Об этом сообщает газета "Известия".

Чтобы отправить сообщение, нужно будет знать ИНН, СНИЛС или место прописку адресата. На сайте появится специальная кнопка "Написать сообщение".

Такие письма будут юридически значимыми. Это означает, что их можно будет предъявлять в судах.

Электронные письма позволят доказать, что ответчику предъявлялось официальное требование, но он на него не ответил. Это поможет, например, при взыскании алиментов, или при заключении договора на оказание услуг.

Новый сервис создадут на базе уже работающей на портале "госпочты".