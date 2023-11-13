В России хотят ввести новый знак качества "Шерсть России"

Фото: ТАСС/Медведев Сергей

В России предлагают ввести новый знак качества "Шерсть России". Об этом со ссылкой на рекомендации Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации сообщает газета "Известия".

Совфед направил рекомендации Минпромторгу, Роспотребнадзору и другим ведомствам. Предполагается, что данный знак будет подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых товарах. Совфед также предлагает осуществлять контроль за качеством изделий из шерсти, проверяя их на соответствие заявленному составу.

В Минпромторге сообщили, что в последнее время участились случаи жалоб на несоответствие заявленного состава продукции реальному. В ведомстве считают, что мораторий на проведение плановых проверок отчасти сработал в пользу недобросовестных участников рынка.

Минпромторг рассматривает вариант с разработкой системы добровольной сертификации со стороны производителей для получения нового знака качества или же введение национальных стандартов для продукции с шерстью.

На данный момент сертификация шерсти в РФ носит добровольный характер и проводится не всегда по международным требованиям. Эксперты оценивают фактическую долю подделки на российском рынке как минимум в 20–23%, что касается не только готовых изделий, но и самого сырья.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ начал разрабатывать требования для обязательной сертификации электросамокатов, она позволит повысить качество производимых средств индивидуальной мобильности (СИМ) и безопасность всех участников дороги.

До этого комиссия по законопроектной деятельности одобрила запрет на маркировки "зеленый" и "био" на продуктах без экосертификатов.