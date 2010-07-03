Минздрав попросили публично развенчать движение чайлдфри

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Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в министерство здравоохранения России с просьбой публично развенчать идеологию движения чайлдфри. Парламентарий предлагает привлечь для обсуждения психиатров, педиатров и специалистов в области деторождения. Об этом сообщает портал News.ru.

Милонов подчеркивает, что движение чайлдфри, сторонники которого отказываются от рождения детей, угрожает демографической безопасности России. "Ребенок для последователей этой доктрины — обуза, мешающая построению карьеры и получению удовольствий от жизни", – считает он.

По мнению депутата, популярность этого движения говорит о том, что против "нашего общего будущего" ведется планомерная "борьба на истребление". Некие скрытые силы хотят видеть Россию страной, где нет крепких и счастливых семей, сказано в обращении.

Парламентарий также напомнил, что основные пункты "философии" чайлдфри пришли из США. Открытое обсуждение позволит прекратить губительное распространение этой теории в России, заключил Милонов.

Ранее общественное движение "За жизнь!" предложило внести в реестр запрещенной информации материалы, прививающие ненависть к материнству и детству, и блокировать в социальных сетях сообщества, которые их распространяют. Авторы предлагают внести поправки в федеральный закон "Об информации", по которым подобные материалы будут признаны информацией, запрещенной к распространению на территории страны.

