Минздрав попросили публично развенчать движение чайлдфри

Фото: depositphotos/monkeybusiness
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в министерство здравоохранения России с просьбой публично развенчать идеологию движения чайлдфри. Парламентарий предлагает привлечь для обсуждения психиатров, педиатров и специалистов в области деторождения. Об этом сообщает портал News.ru.
Милонов подчеркивает, что движение чайлдфри, сторонники которого отказываются от рождения детей, угрожает демографической безопасности России. "Ребенок для последователей этой доктрины — обуза, мешающая построению карьеры и получению удовольствий от жизни", – считает он.
По мнению депутата, популярность этого движения говорит о том, что против "нашего общего будущего" ведется планомерная "борьба на истребление". Некие скрытые силы хотят видеть Россию страной, где нет крепких и счастливых семей, сказано в обращении.
Парламентарий также напомнил, что основные пункты "философии" чайлдфри пришли из США. Открытое обсуждение позволит прекратить губительное распространение этой теории в России, заключил Милонов.
Ранее общественное движение "За жизнь!" предложило внести в реестр запрещенной информации материалы, прививающие ненависть к материнству и детству, и блокировать в социальных сетях сообщества, которые их распространяют. Авторы предлагают внести поправки в федеральный закон "Об информации", по которым подобные материалы будут признаны информацией, запрещенной к распространению на территории страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: