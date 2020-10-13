СК РФ переведет 40% сотрудников на удаленку

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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил перевести 40% сотрудников на дистанционную работу. Об этом сообщает ТАСС.

"Александр Бастрыкин поручил подчиненным сократить не менее чем на 40% от штатной численности очное присутствие сотрудников и работников следственных подразделений", – объявили в пресс-службе ведомства.

В СК подчеркнули, что первыми на домашнюю работу перейдут лица старше 65 лет. Кроме того, распоряжение касается женщин и сотрудников с хроническими заболеваниями.

Согласно распоряжению Сергея Собянина, на удаленку с 5 октября переводят не менее 30% работников столичных организаций. С 12 октября за несоблюдение требований городских властей о переводе сотрудников и предоставлении соответствующей отчетности работодателям грозит штраф.

