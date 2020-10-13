Порошенко рассказал о выздоровлении после COVID-19

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что выздоровел после диагностированного коронавируса. Об этом сообщает RT.

"Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе", – написал политик на персональной странице в социальной сети.

О заболевании Петра Порошенко стало известно в конце сентября. Из-за положительного результата теста на COVID-19 политик был вынужден прервать рабочие поездки по стране.

Позднее экс-президент Украины оказался в больнице. По словам его жены, у Порошенко выявили двустороннюю пневмонию. Пока политик был госпитализирован, его состояние в определенный момент ухудшилось – врачи не могли взять анализ крови из-за ее повышенной вязкости.

