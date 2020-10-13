В Минздраве назвали тревожной ситуацию с COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов во время международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" заявил, что ситуация к коронавирусом в России довольно тревожная.

"За последние сутки заболели 13 868 человек. Действительно, ситуация довольно тревожная", – приводит ТАСС его слова.

Ранее ВОЗ заявила об отсутствии второй волны пандемии коронавируса в мире. По данным организации на 13 октября, в мире выявлено уже более 37,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,074 миллиона человек скончались. В России подтверждено 1 326 178 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за последнюю неделю составляет 8 случаев на 100 тысяч населения. По ее словам, это почти в семь раз ниже, чем в Израиле, – там заболеваемость составляет 54 на 100 тысяч населения в сутки.