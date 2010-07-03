В поликлиниках Москвы расскажут о профилактике диабета и инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Акции по профилактике диабета и инсульта проведут в столичных поликлиниках с 14 по 19 октября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В понедельник, 14 октября, горожан ждут в центре здоровья детской городской поликлиники № 23 в районе Москворечье–Сабурово. Москвичам расскажут о профилактике сахарного диабета у детей. В этот же день в консультативно-диагностическом центре № 6 в районе Восточное Дегунино проведут лекцию "Профилактика развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с гипертонической болезнью".
Во вторник всех желающих ждут в больнице поселения Вороновское на лекции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака груди. А в филиале № 1 детской городской поликлиники № 10 в районе Ломоносовский расскажут об инсулинотерапии.
Об осложнениях бронхиальной астмы и как ее предотвратить расскажут в городской поликлинике № 201 в Зеленограде 16 октября. О первых действиях при заболевании ребенка поговорят в филиале № 3 детской городской поликлиники № 61 в Лефортове.
В четверг москвичей ждут на лекции по профилактике инсультов в городской поликлинике № 191 в Гольянове. А в городской поликлинике № 195 в районе Крылатское врачи расскажут о профилактике наиболее распространенных неинфекционных заболеваний.
О способах борьбы с гиподинамией и избыточным весом у детей расскажут в детской городской поликлинике № 58 в Строгине 18 октября. Узнать о современных методах профилактики туберкулеза можно будет на занятии в детской городской поликлинике № 28 в районе Преображенское.
В субботу, 19 октября, в детской городской поликлинике № 7 в районе Выхино состоится лекция, посвященная вопросам влияния на здоровье детей различных гаджетов. А в детской городской поликлинике № 98 в районе Чертаново Южное расскажут о профилактике артериальной гипертензии у детей и подростков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: