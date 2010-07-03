В поликлиниках Москвы расскажут о профилактике диабета и инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Акции по профилактике диабета и инсульта проведут в столичных поликлиниках с 14 по 19 октября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В понедельник, 14 октября, горожан ждут в центре здоровья детской городской поликлиники № 23 в районе Москворечье–Сабурово. Москвичам расскажут о профилактике сахарного диабета у детей. В этот же день в консультативно-диагностическом центре № 6 в районе Восточное Дегунино проведут лекцию "Профилактика развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с гипертонической болезнью".

Во вторник всех желающих ждут в больнице поселения Вороновское на лекции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака груди. А в филиале № 1 детской городской поликлиники № 10 в районе Ломоносовский расскажут об инсулинотерапии.

Об осложнениях бронхиальной астмы и как ее предотвратить расскажут в городской поликлинике № 201 в Зеленограде 16 октября. О первых действиях при заболевании ребенка поговорят в филиале № 3 детской городской поликлиники № 61 в Лефортове.

В четверг москвичей ждут на лекции по профилактике инсультов в городской поликлинике № 191 в Гольянове. А в городской поликлинике № 195 в районе Крылатское врачи расскажут о профилактике наиболее распространенных неинфекционных заболеваний.

О способах борьбы с гиподинамией и избыточным весом у детей расскажут в детской городской поликлинике № 58 в Строгине 18 октября. Узнать о современных методах профилактики туберкулеза можно будет на занятии в детской городской поликлинике № 28 в районе Преображенское.

В субботу, 19 октября, в детской городской поликлинике № 7 в районе Выхино состоится лекция, посвященная вопросам влияния на здоровье детей различных гаджетов. А в детской городской поликлинике № 98 в районе Чертаново Южное расскажут о профилактике артериальной гипертензии у детей и подростков.

