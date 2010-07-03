Кибертурнир и вокальный конкурс. Что подготовило "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проект "Московское долголетие" подготовил ряд мероприятий для горожан старшего возраста на период с 14 по 20 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в понедельник, 14 октября, участников проекта ждут в районе Нагорный. Там пройдет концерт музыкального коллектива "Хорошее настроение" в 12:00. Во вторник в 14:00 в районе Сокол начнется второй этап окружного вокального конкурса "Голос долголетия". В нем примут участие вокалисты из Северного округа.

В среду горожан старшего возраста приглашают принять участие в спортивных играх, квестах и викторинах. Мероприятия пройдут в районе Печатники на улице 1-я Курьяновская.

В территориальном центре социального обслуживания "Орехово" в четверг пройдет театральное выступление под руководством режиссера Екатерины Денисовой. Начнется спектакль в 12:00.

В пятницу, 18 октября, в этом же центре пройдет первый межрайонный кибертурнир в 19:00. Участников ждут на соревнованиях в поиске информации в интернете, а также в оформлении документов в редакторах и скоростной работе в социальных сетях.

Проект "Московское долголетие" создали по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 1 января 2019 года программа стала постоянной.

Она помогает старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создает максимум возможностей для самореализации. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет могут посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.

1 октября начался осенне-зимний сезон проекта. Участников ждут три новых направления, добавлены также другие культурные, образовательные и спортивные программы.

