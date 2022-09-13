Кабмин не обсуждает отказ от публикации срока годности и состава на товарах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство РФ не обсуждает отказ от указания на этикетках продуктов сроков годности и состава, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.

Подчеркивается, что просьба бизнеса об уточнении Национальных стандартов в части определения максимальной и минимальной площади маркировки не должна противоречить правам потребителя на достоверную и полную информацию о товаре.

Также отмечается, что поручение Абрамченко по рассмотрению предложений бизнеса касалось анализа того, какая информация о товаре наиболее актуальна для потребителя. Речь идет о потребительских свойствах, составе продукции, дате производства и сроке годности.

Ранее Росстандарт допустил сокращение на этикетках сведений о месте производства товара, а также данных о том, где именно располагается дата изготовления единицы.

Однако в ведомстве отметили, что рассматривать сокращение размеров этикеток необходимо в рамках внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза. Требования к размеру этикеток устанавливаются техрегламентом "Пищевая продукция в части ее маркировки" и техрегламентами на отдельные виды пищевой продукции.