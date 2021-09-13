Телеканал Москва 24 удостоился наград конкурса "МедиаБренд"

Фото: Москва 24
13 сентября в Москве состоялась церемония награждения девятого конкурса работ в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа "МедиаБренд".
Телеканал Москва 24 стал призером в номинации "Лучший проморолик регионального ТВ" с работами "Море нового. Касатки", "Море нового. Скаты", "Останкино. Не слишком ярко?", "Останкино. Вы хорошо нас видите?".
Кроме того, команда Москвы 24 заняла первое место в номинации "Лучший дизайн регионального ТВ" с эфирным оформлением телеканала.
В этом году на конкурс "МедиаБренд" были поданы рекордные 878 работ от 83 компаний. Однако в финал вышли ролики лишь 57 участников в 46 номинациях. Среди конкурсантов были и телеканалы, и онлайн-кинотеатры, и интернет-порталы. Жюри состояло из 420 представителей индустрии.
Ранее телеканал Москва 24 выпускал свою лимитированную "Тройку" в честь 10-летия.
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