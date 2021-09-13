Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве в ближайшее время ожидается гроза и сильный ветер, сообщается на сайте МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до конца суток в Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют автомобилистам снизить скорость и избегать резких маневров, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Столичный комплекс городского хозяйства также предостерег автомобилистов от парковки под деревьями.
"Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее Гидрометцентр России сообщил о желтом уровне погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 12:00 среды, 15 сентября.
Москвичей предупредили о сильном ветре
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