Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в ближайшее время ожидается гроза и сильный ветер, сообщается на сайте МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до конца суток в Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам снизить скорость и избегать резких маневров, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Столичный комплекс городского хозяйства также предостерег автомобилистов от парковки под деревьями.

"Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее Гидрометцентр России сообщил о желтом уровне погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 12:00 среды, 15 сентября.

