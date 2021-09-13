Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии для ряда работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Периоды профобучения и дополнительного профобразования начнут включать в стаж, дающий право на досрочную пенсию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Проект распространяется на работников, место и зарплата которых сохранялись на время обучения. Дело в том, что, пока сотрудник находится на курсах повышения квалификации, работодатель продолжает отчислять за него взносы на обязательное пенсионное страхование.
"Утвердить прилагаемые правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 2, 6 и 7 части 1 статьи 32-го Федерального закона "О страховых пенсиях", – говорится в документе.
Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.
Ранее в Пенсионном фонде рассказали об особенностях досрочного выхода на пенсию, связанных с переходным периодом в рамках повышения пенсионного возраста.
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