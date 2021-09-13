Сотрудники психологической службы Москвы оказали более 2 млн услуг с 2003 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более двух миллионов услуг, среди которых и дистанционное консультирование, оказала психологическая служба Москвы с 2003 года, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
Она подчеркнула, что в ней работают чуть больше 250 сотрудников.
"За весь период они оказали более 2 миллионов услуг. Это достаточно много. Причем самым широким спектром оказываются эти услуги москвичам: это и дистанционное консультирование, и работает телефон неотложной психологической помощи 24 часа в сутки, и очные консультации, вебинары", – сказала Ракова.
Она подчеркнула, что особенно много и напряженно пришлось работать психологической службе во время активной фазы пандемии COVID-19. По ее словам, специалисты оказывали помощь на горячей линии комплекса социального развития, а также в коронавирусных стационарах.
Ракова добавила, что сотрудники работали в "красных" зонах стационаров, оказывая психологическую помощь не только пациентам, но и медицинским сотрудникам, которые испытали большую физическую и эмоциональную нагрузку, страдали синдромом выгорания и психологической усталости.
Заммэра рассказала, что эта служба эффективно себя показала во временных ковидных госпиталях, помогая справляться врачам и пациентам. Сейчас в городе обсуждается создание специальной психологической службы, которая бы сопровождала пациентов с онкологическими заболеваниями.
Ранее ученые из Италии выяснили, какие психопатические черты помогают пережить пандемию коронавируса. По данным специалистов секции психологии департамента медицинских наук Университета Фиренце, люди, которым свойственны безрассудство, наглость, дерзость и склонность к подлости, испытывали меньший стресс, чем люди без этих качеств.
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