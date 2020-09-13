Жителей столицы предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за порывистого ветра, сообщили в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в столице до 09:00 15 сентября. Москвичей просят не оставлять машины возле деревьев и шатких конструкций.

Как сообщалось ранее, в Москве в воскресенье столбики термометров дойдут до +20 градусов. В Подмосковье температура воздуха будет составлять около +16... +21 градуса.

До этого синоптики рассказали об окончании метеорологического лета в Москве. Нынешнее лето оказалось короче рекордного теплого сезона 2018 года продолжительностью 145 дней.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказывал ранее также о наступлении бабьего лета в РФ. По его словам, продолжительный период теплой солнечной погоды в третьей декаде сентября ожидает Приморье, после 21 сентября наступит на северо-западе европейской части страны, уточнил синоптик.

