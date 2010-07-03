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11:51

Москвичей предупредили о риске возникновения пожаров

общество погода

11:51

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Фото: mos.ru

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе до 15 сентября из-за высокой пожароопасности, сообщает Гидрометцентр России.

"Пожарная опасность. Период предупреждения – до 00:00 15 сентября, четвертый класс", – говорится в сообщении.

Накануне, 12 сентября, воздух в районе метеостанции на ВДНХ к 13:00 прогрелся до 25,6 градуса. Таким образом, был побит рекорд 1955 года.

Однако уже в выходные в столицу придет похолодание. Синоптики прогнозируют в субботу небольшой дождь и порывистый ветер западной четверти. Воздух днем прогреется всего лишь до 15–17 градусов в Москве, в Подмосковье – до 13–18.

В воскресенье также будет ветрено. В ночь на 15 сентября ожидается 6–8 градусов в Москве и 3–8 – по области. Днем местами пройдет небольшой дождь. В Москве будет около 15 градусов, в Подмосковье – 11-16 градусов.

Небольшие дожди и такие же температурные показатели будут отмечаться и в начале будущей недели. С середины недели станет еще прохладнее.

"Утро": в Москве ожидается +22 градуса

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общество погода

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