Бастрыкин поручил разобраться в деле спасавшего щенка школьника

05:15
05:15
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Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Михаил Климентьев
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле 16-летнего подростка из Томска, который ударил по машине, наехавшей на его щенка.
Как говорится на сайте ведомства, глава СК поручил установить все обстоятельства произошедшего. Также он призвал проверить доводы владельца транспортного средства о значительности причиненного ему ущерба на сумму 14 тысяч рублей. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, передает портал News.ru.
На школьника завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал, что был в гараже, когда услышал визг. Затем он выбежал и увидел, что внедорожник наехал на животное. По его словам, в отчаянии он ударил по капоту, требуя съехать с умирающей собаки.
Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Дознаватели направили дело с утвержденным прокурором обвинительным актом в суд. Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы. Позже стало известно, что дело вернули для дополнительного расследования.
В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова также обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование подростка. Ранее Кузнецова предложила провести амнистию для несовершеннолетних и некоторых категорий женщин, осужденных по нетяжким статьям.
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