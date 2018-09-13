Температура воздуха в ближайшие дни будет плавно понижаться

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

В Центральной России начинается климатическая осень, рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

"В предстоящие пять дней среднесуточная температура устойчиво перейдет отметку +15 градусов в сторону понижения. Характер погоды будет по-осеннему неустойчивый", – цитирует Старкова RT.

Метеоролог отметил, погоду в регионе определяет субтропический антициклон, который занимает Южную Европу. С ним связаны облачность, дожди и усилившийся ветер.

Понижение температуры будет плавным и комфортным. В пятницу и субботу – малооблачно, в ночные часы +3... +8, местами ожидаются первые заморозки до -2. Днем воздух будет прогреваться до +20. Такие периоды неустойчивости будут чередоваться каждые 20 дней.

Ранее сообщалось, что ближайшие 10 дней в Москве пройдут без заморозков. Синоптики предупредили о неустойчивом геомагнитном фоне, который может негативно влиять на людей с заболеваниями сердца и сосудов.