Более 100 тысяч детей из Москвы бесплатно отдохнули этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Более 100 тысяч детей из Москвы получили бесплатные льготные путевки на летний отдых. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников.
За четыре смены в 2018 году за счет столичного бюджета отдохнули 106 293 ребенка и сопровождавших их взрослых. Право на льготные путевки имели дети 13 категорий. Это дети из малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, дети-сироты и другие.
"Это дети льготных категорий, спортсмены, дети, отдохнувшие по линии Московской федерации профсоюзов, и семьи, которые получили сертификаты на самостоятельную организацию отдыха", – заявил Овчинников.
При этом, как сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, во время отдыха не зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия.
"Была разработана собственная система проверки лагерей, на всех базах в круглосуточном режиме работали охрана и видеонаблюдение, вожатые проходили специальную подготовку", – заявил Кибовский.
Всего 37 тысяч детей и сопровождавших их взрослых отдохнули в загородных лагерях и на семейных базах по льготным путевкам правительства города. Более 22 тысяч семей воспользовались денежными сертификатами на самостоятельную организацию отдыха.
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