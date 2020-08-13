Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц на 16% меньше, чем месяц назад

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве подтверждено 692 новых случая COVID-19. Число выявленных случаев за последний месяц на 16,4% меньше, чем месяц назад, сообщает Оперативный штаб.
Как отмечается, уже 10 дней темп прироста новых случаев коронавируса не увеличивается и держится на отметке 0,28%. Уточняется, что в соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
"48,8% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,5% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, еще 4,9% – старше 80 лет. Также 7,8% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в России подтверждено еще 5 057 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, среди них 1 331 случай – без клинических проявлений.
За сутки отмечено 124 летальных случая, из которых 4 – в Московской области и 11 – в Москве. Всего по России скончались 15 384 человека.
Выписано за сутки 6 098 человек, в том числе 150 – в Подмосковье и 787 – в столице. Общее количество таких пациентов по стране – 716 396.
11 августа стало известно о регистрации в России вакцины от коронавируса. Владимир Путин уточнил, что разработку испытала на себе одна из его дочерей. В августе прививку собирается сделать глава Минздрава Михаил Мурашко.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассчитывает, что вакцинация медиков от коронавируса стартует в конце августа или сентябре. Первые партии российской вакцины выпустят в течение двух недель, уточнил Мурашко.
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